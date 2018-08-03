З початку року в Олександрійському районі відкрито 3 неблагополучних пункти по сказу тварин

За перше півріччя 2018 року в Олександрійському районі відкрито три неблагополучні пункти по сказу тварин. Два з них по сказу лисиць в селах Улянівка і Степанівка та один по сказу дрібної рогатої худоби в селі Бандурівка, де наразі проводяться оздоровчі заходи. Про це Голосу Громади повідомив начальник Олександрійського районного управління Держпродспоживслужби Станіслав Лумяник.

За словами посадовця, для запобігання сказу в Олександрійському районі проводяться щеплення домашніх тварин, зокрема за перше півріччя проти сказу щеплено 2038 собак та 1676 котів.

А також 2398 голів щеплено проти сибірки, а також проведено досліджень на туберкульоз – 2605 гол., бруцельоз – 1942 голів, лейкоз – 1942 голів.