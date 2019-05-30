З початку року з неплатників аліментів Кіровоградщини стягнутнуто штрафів більш як 1,5 мільйонів гривень

Згідно нововведенням у законодавстві, що посилюють відповідальність неплатників аліментів, а саме притягнення останніх до адміністративної відповідальності за ст. 183¹ Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначення їм стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

З початку поточного року понад 35 осіб вже відпрацювали зазначені роботи, внаслідок чого стягувачам перераховано більше 140 тис. грн. аліментів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Управління державної виконавчої служби ГТУЮ в області у фейсбук.

Крім цього, державними виконавцями Кіровоградщини протягом 5 місяців 2019 року з недобросовісних батьків стягнуто більше 1,5 млн. грн. штрафів за несплату аліментів та відновлено порушені права дітей на належне утримання.