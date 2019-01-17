З початку сезону полювання інспекцією Кіровоградщини виявлено майже 90 порушень

Полювання сезону 2018-2019 у мисливських угiддях Кiровоградщини завершується 20 січня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Вже з 21 сiчня на території мисливських угідь області державна інспекція проводитиме облiк чисельностi диких парнокопитних i хутрових тварин.

До початку наступного мисливського сезону дiятиме заборона на здійснення полювання та добування дичини.

Протягом минулого року працiвники державної лiсової охорони провели 1314 рейдiв.

В ході перевiрок було виявлено 89 випадкiв порушення правил полювання, за недотримання яких порушникам нарахували штрафів на 12 563 гривень.