З районного бюджету виділили кошти на реконструкцію майданчика для міні-футболу в Приютівській ОТГ

На черговій сесії Олександрійської районної ради депутати прийняли два рішення, що стосуються реконструкції спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям у Цукрозаводському навчально-виховному комплексі. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Зокрема, районні обранці внесли доповнення до програми економічного і соціального розвитку Олександрійського району на 2018 рік, включивши пункт щодо реконструкції. А другим рішенням виділили субвенцію розмірі 749,5 тисячі гривень на проведення реконструкції майданчика.

Також, частинку коштів на проведення робіт з реконструкції буде профінансовано з обласного бюджету.