Сьогодні, 6 лютого 2017 року на площі Соборній в Олександрії снігоприбиральна техніка нарешті приїхала, щоб вивезти дві величезні снігові кучугури.
Утворилися вони ще минулого місяця, коли до Олександрії прийшли замети та морози, але з невідомих причин комунальники вирішили залишити цих “снігових гігантів”, ймовірно, в якості додаткового декору площі.
Сьогодні ж комунальники, мабуть, врешті знайшли, куди подіти сніг, тому станом на 11 ранку площа майже позбулася хоча б половини однієї з кучугур.
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