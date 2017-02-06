Сьогодні, 6 лютого 2017 року на площі Соборній в Олександрії снігоприбиральна техніка нарешті приїхала, щоб вивезти дві величезні снігові кучугури.

Утворилися вони ще минулого місяця, коли до Олександрії прийшли замети та морози, але з невідомих причин комунальники вирішили залишити цих “снігових гігантів”, ймовірно, в якості додаткового декору площі.

Сьогодні ж комунальники, мабуть, врешті знайшли, куди подіти сніг, тому станом на 11 ранку площа майже позбулася хоча б половини однієї з кучугур.