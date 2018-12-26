Олександрієць загинув від падіння з вікна багатоповерхівки

Нещодавно за адресою вул.6-грудня 141/1, що в Олександрії, з вікна багатоповерхівки випав чоловік.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

За інформацією, що йдеться у повідомленні, чоловік під час з’ясування відносин з сусідами випав з вікна дев’ятиповерхівки та розбився на смерть.

“Можемо підтвердити, що за фактом події, яка трапилася 20 грудня, порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Під час сварки сусідів чоловіка було викинуто з вікна”, — йдеться у повідомленні про офіційне підтвердження поліцією факту порушення кримінального провадження щодо умисного вбивства.

За інформацією місцевих жителів, загиблий вів аморальний спосіб життя та проводив час в компаніях сумнівних осіб. Серед громадян, які виявили бездиханне тіло існує версія, що померлому допомогли вкоротити віку.