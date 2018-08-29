З якого віку можна зареєструватись у центрі зайнятості? Чи може неповнолітній стати на облік?

Неповнолітня особа, яка досягла 15 років і звернулася до державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, як виняток, може бути зареєстрована, за згодою одного з батьків або осіб, що їх замінюють.

Відповідно до п.10 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №198, діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування крім документів, зазначених у пунктах 3, 4 цього Порядку, для надання статусу безробітного подають довідку органів опіки та піклування про належність до категорії дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування. Особа, якій виповнилося 15 років та яка, за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу відповідно до заяви одного з батьків або особи, яка їх замінює, про згоду на працевлаштування такої особи, свідоцтва про народження чи рішення суду або розпорядження органів опіки та піклування про встановлення опіки чи піклування.

Статусу безробітного може набути неповнолітня особа, молодша 16-річного віку, яка працювала й була звільнена у зв’язку зі змінами виробництва й праці, зокрема, припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників (пункт 3 частини 1 статті 43 Закону України «Про зайнятість населення»).

Відповідно до п.п.1 пункту 4 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №198, реєстрація випускників професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до центру зайнятості протягом одного року, здійснюється за умови надання направлення на роботу або довідки про надання можливості самостійного працевлаштування. Форми направлення на роботу та довідок про надання можливості самостійного працевлаштування й про самостійне працевлаштування затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням».

Для реєстрації в службі зайнятості необхідні наступні документи: заява батьків, або особи, що їх замінює, про згоду на працевлаштування неповнолітньої особи; атестат про середню освіту (у разі наявності повної середньої освіти); свідоцтво про неповну середню освіту (у разі наявності неповної середньої освіти); диплом про закінчення професійно-технічного навчального закладу (у разі закінчення професійно-технічного навчального закладу); довідка про надання можливості самостійного працевлаштування або відмову в працевлаштуванні (державне замовлення) (у разі закінчення професійно-технічного навчального закладу за державним замовленням).

До документів дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, також додається довідка органів опіки та піклування про її належність до категорії дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.