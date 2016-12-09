За 2016-й рік центри зайнятості Кіровоградщини працевлаштували 15,8 тис. безробітних

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (9,0%), на кваліфікованих робітників з інструментом (24,1%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (15,5%) та на працівників сфери торгівлі і послуг (10,4%).

Станом на 01 грудня 2016 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 13,6 тис. безробітних громадян, з яких 54,8% складали жінки, 39,0% – молодь віком до 35 років, майже 41,6% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-листопаді 2016 року статус безробітного мали 45,6 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в жовтні майже 3,2 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-листопаді поточного року міськрайонними та районними центрами зайнятості працевлаштовано 15,8 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 34,6% (в середньому по Україні – 33,6%).

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 11,2 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 24,6% (в середньому по Україні – 19,2%).

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 6,5 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 14,2% (в середньому по Україні – 13,6%).

Протягом січня-листопада 2016 року ваучер на навчання та підвищення кваліфікації отримали 44 особи.

Станом на 01 грудня 2016 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 1,9 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 7 осіб, у тому числі серед професіоналів – 3 особи, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 2 особи, серед фахівців – 7 осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 13 осіб, серед технічних службовців – 15 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 7 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 10 осіб, а також серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 18 осіб.

Станом на 01 грудня поточного року 9,5 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

За інформацією відділу статистики та прогнозування Кіровоградського ОЦЗ