За безліцензійну торгівлю підприємці Кіровоградської області сплатять 350 тис. грн.

Протягом січня – квітня 2017 року фахівцями ГУ ДФС у Кіровоградській області проведено 23 перевірки суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За результатами проведених перевірок застосовано фінансових санкцій на суму 350 тис.грн. Повідомляє Олександрійська ОДПІ.

Зокрема, за безліцензійну торгівлю алкогольними напоями – 221тис.грн; за безліцензійну торгівлю тютюновими виробами – 51тис.грн; за зберігання (реалізацію) алкогольних напоїв немаркованих марками акцизного податку – 17тис.грн.; за торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних роздрібних цін – 10 тис.грн.; за невнесення до Єдиного реєстру місця зберігання алкогольних напоїв – 34тис.грн.; за зберігання (реалізацію) алкогольних напоїв у тарі, не передбаченої ст.11 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР – 17тис.грн.

Також станом на 01.05.2017 до 7 суб’єктів господарювання застосовано 74,8 тис.грн. фінансових санкцій згідно отриманих від органів ГУ Національної поліції в Кіровоградській області справ про адміністративні правопорушення, скоєні в сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів.