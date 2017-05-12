За чотири місяці в пожежах в Україні загинула 801 людина

Таку невтішну статистику сьогодні оприлюднила прес-служба УДСНС України в Кіровоградській області.

“Лише минулої доби в Україні виникло 196 пожеж, на якій загинуло 3 особи та ще 3 постраждало. Від початку року показник загибелі сягає вже 801, а травмованих – 586. Здебільшого, основними причинами виникнення загорань і як наслідок загибелі людей є власна недбалість громадян та нехтування правилами пожежної безпеки. Паління у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі та побутових приладів часто призводять до пожеж у помешканнях” – йдеться у повідомленні.

Рятувальники застерігають бути обережними та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки: розповідать дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь, дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань.