За десяток крадіжок олександрійцеві загрожує 5 років позбавлення волі

40-річному жителю Олександрії, який вже притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує до 5 років років позбавлення волі за крадіжку кабелю.

Своїми незаконними діями олександрієць завдав збитків на суму у майже 32 тисячі гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

У даний час йому оголошено підозру за 12 епізодами злочинної діяльності» – розповів начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, триває.