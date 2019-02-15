За грабежі та крадіжки з дачних будинків затримали двох мешканців Кіровоградщини

13 лютого на Кіровоградщині до одного з районних відділів поліції надійшло повідомлення від мешканців садового товариства про автомобіль в якому, на їх думку, підозрілі особи.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУНП в Кіровоградській області.

Поліцейські, виїхавши на виклик, затримали двох осіб, які раніше були судимі за грабежі та крадіжки.

Після проведення перевірки було доведено їх причетність до скоєння трьох крадіжок з дачних будинків і відповідно повідомлено про підозру за ч.3 ст.185 ККУ.