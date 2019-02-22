За ініціативи Андрія Коломійцева в Приютівській ОТГ розпочалась реконструкція вуличного освітлення

За відповідним розпорядженням голови Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрія Коломійцева, працівники комунального підприємства «Водолій» селищної ради із залученням підрядників розпочали роботи зі встановлення нових сучасних світлодіодних світильників.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

У Войнівському старостинському окрузі вже встановлено 16 світильників. Наразі роботи проходять в центральній садибі селища Приютівка та в Протопопівському старостинському окрузі. Також модернізація освітлення планується в Костянтинівському та Ізмайлівському старостинських округах.

В планах комунальників є ще й другий та третій етапи робіт. В рамках третьої черги будуть придбані 30 стовпів, на які встановлюватимуться нові сучасні світлодіодні світильники.