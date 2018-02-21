За кошти Світового банку на Олександрійщині відремонтують дюкери

З 19 лютого по 20 квітня на ділянці водогону ОКВП «Дніпро-Кіровоград», від насосної станції «Олександрія» до насосної станції «Пантаївка», за кошти Світового банку проводитиметься реконструкція дюкерів через річку Інгулець. Відповідне повідомлення розміщене на сайті Кіровоградської ОДА.

Протягом вказаного періоду воду до Знам’янки та Кропивницького подаватимуть по одній лінії водогону.

Довідково: Дюкер – напірний трубопровід для транспортування рідин або газів, що прокладається при перетині водних перешкод (річок, озер, водоймищ, морських акваторій тощо), під руслом річки, по схилах та дну яру, під залізницею чи дорогою