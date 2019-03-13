За кожен день невчасно сплаченої комуналки олександрійцям нараховуватиметься пеня

З травня 2019 року набуває чинності новий закон, згідно з яким встановлять абонплату на комуналку та за кожний день прострочення будуть нараховувати пеню – так хочуть уникнути заборгованості населення.

Розмір пені складе 0,01% боргу за день. Нараховуватиметься тим, хто буде оплачувати рахунки пізніше 20 числа кожного місяця.

Нові комунальні правила

Закон «Про житлово-комунальні послуги» прийняли ще торік, але вступає у дію він у травні 2019-го. Спочатку передбачалося, що вже з 1 січня українці житимуть за новими правилами. Однак влітку Верховна Рада це рішення переглянула. Офіційна причина — у документі за відсутність лічильників пропонують штрафувати постачальників. Тому що лічильники встановити не встигнуть до початку наступного року, весь закон відтермінували.

Що змінить новий закон:

– доведеться платити пеню за прострочення платежів

– введуть абонплату на комуналку

– зобов’яжуть впускати в квартиру комунальників

– дозволять відключать комунальні послуги за борги

– комунальники платитимуть штрафи за відключення послуги без причини.

Не пізніше, ніж через півроку після вступу закону в дію, українці повинні вибрати постачальника комунальних послуг і модель роботи. Усього існує три моделі:

– кожен укладає договір сам

– один управитель підписує договір від імені всіх мешканців;

– ОСББ укладає угоду від імені всіх мешканців.

Пеня за борги: як і коли будуть нараховувати

Починаючи з 20 травня українці, які платять за комуналку із запізненням, платитимуть штрафи.

Розмір пені — лише 0,01% боргу. Наприклад, якщо сім’я платить у середньому 1500 грн за комуналку в місяць і прострочила платіж на 90 днів, сума боргу збільшиться приблизно на 27 грн.

До речі, у першій редакції закону штрафи були удесятеро більші, але до другого читання суми урізали. У майбутньому розмір пені можуть переглянути. Одна з причин, через яку розмір пені скоротили — негативна реакція із боку українців. І щоб не нагнітати ситуацію, парламентарії пішли на поступки.

Введуть абонплату: коли і скільки заплатимо

Кабінет міністрів розробив документ, який встановить максимальний розмір абонентської плати. Він буде визначатися за формулою:

мінімальна зарплата × 2,58 × коефіцієнт витрати

Коефіцієнт витрати: гаряча вода і тепло — 0,004; холодна вода —0,0035; вивезення сміття—0,0015. Отже, у 2019 році максимальна абонплата на тепло, гарячу воду становитиме 43 грн, на холодну воду — 37,6 грн і на вивезення сміття — 16,1 грн.

З ростом мінімальної заробітної плати також будуть збільшуватися і максимальні розміри абонентської плати. Водночас, як і зараз, окремо потрібно буде платити за послугу як товар. Але навіть якщо зовсім не користуватися комунальною послугою, абонентську плату доведеться оплачувати у будь-якому випадку.

«Плата за абонентське обслуговування — платіж, який споживач платить виконавцю комунальної послуги з індивідуального договору про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку»,— йдеться у документі.

Зібрані гроші спрямують на витрати із укладання договорів, розподіл послуги, обслуговування лічильників.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Високий вал.