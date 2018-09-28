За крадіжку камери та телефону житель Олександрійщини 4 роки проведе за ґратами

В кінці листопада 2016 року, зловмисник викрав з фасаду одного з будинків міста відеокамеру зовнішнього відео спостереження марки «Green vision» моделі GV007-IP-E-COSP-14-20, вартістю 1254 гривні та продав її. Далі ж «жертвою» крадія став довірливий житель Олександрії.

21 серпня 2017 року, знаходячись біля санпропускнику Олександрійської центральної міської лікарні, що розташована по вулиці Семашка, 15 попросив у перехожого мобільний телефон для здійснення дзвінка. А потім, отримавши від довірливого жителя мобільний телефон «Nokia 1280» швидко зник з місця події.

Та правоохоронці вийшли на слід зловмисника і виявили, що він має «на своєму рахунку» два вироки суду за крадіжки і перебуває на іспитовому строкі, а також перебуває на обліку у Олександрійському наркологічному диспансері з приводу психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів.

Під час судового засідання, за сукупністю злочинів, зловмиснику призначили покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки. До набрання вироком законної сили крадій знаходитиметься під вартою.