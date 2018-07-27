За крадіжку житель Олександрії проведе три роки за ґратами

Жителю Олександрії, якого 28 лютого затримали під час злочинних дій, Олександрійський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 3 років і 2-х місяців за ґратами. Відповідний вирок опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зловмисника затримали працівниками служби охорони «Явір-2000» під час крадіжки речей з кладової на першому під’їзді будинку №43 по вулиці Святомиколаївській. До моменту затримання він вже встиг «привласнити» кілька наборів робочих інструментів на загальну суму 785 гривень.

У своєму рішення суд взяв до уваги щире каяття затриманого та сприяння розкриттю злочину, а також те, що він вже притягувався у 2017 році за схожий злочин та перебував на іспитовому терміні.

Вирок вступе в силу після 30-денного терміну, який передбачений на оскарження, а весь цей час зловмисник перебуватиме під вартою.