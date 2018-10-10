За крадіжки та шахрайство місцевий «любитель» опіоїдів проведе три роки за ґратами

Мешканець Олександрійщини, який має не погашену та не зняту судимість, вирішив знову взятися «за старе». В січні поточного року викрав частину металевих воріт розмірами 1,5 метри на 2 метри, вагою 45 кілограмів заподіявши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 295 грн. Другим злочинним діянням стало заволодіння велосипедом шахрайським шляхом. Зловмисник шляхом обману, ввійшов у довіру до власниці, та отримавши транспортний засіб зник у невідомому напрямку, завдавши матеріальну шкоду в розміні 700 гривень. Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

На цьому зловмисник не зупинився і шляхом вільного доступу проник до приміщення гаражу звідки викрав електричну болгарку марки «Nutool» модель «MP125N», штроборіз (бороздороб) марки «Nutool» модель «NPE 185», електричний перфоратор марки «TOOLTEC», після цього з території домоволодіння викрав велосипед марки «LLIFL». З викраденим майном з місця вчинення кримінального правопорушення зник та викраденим розпорядився на власний розсуд, заподіявши матеріальних збитків на загальну суму 3 357 гривень.

Додамо, що зловмисник перебуває на обліку у лікаря нарколога з приводу психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів з 2010 року, та має синдром залежності.

Під час судового засідання мешканець Олександрійщини свою вину визнав у повному обсязі та розкаявся у вчиненому.

Суд ухвалив призначити остаточне покарання у виді 3-х років позбавлення волі.