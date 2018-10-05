За літо в таборах оздоровились 733 дитини з Олександрійського району

В стаціонарних закладах оздоровлення лікувальних установах оздоровлено 733 дитини шкільного віку, що складає 18,7% від загальної кількості дітей віком 7-17 років. Повідомляє Голос Громади з посиланням на розпорядження голови Олександрійської РДА.

Відпочивали діти в Українському дитячому центрі «Молода гвардія», Міжнародному дитячому центрі «Артек», в таборах «Бригантина» та «Дружба», а також діточок з Олександрійщини радо приймали в курортному об’єднані «Перлина Чорномор’я».

Протягом липня-вересня також разом з батьками 5 дітей учасників антитерористичної операції забезпечено відпочинковими послугами на базі відпочинку «Колос».

Зазначимо, що всього охоплено оздоровленням та відпочинком, включаючи пришкільні табори, 2718 дітей, що становить 69,3% від загальної кількості дітей шкільного віку Олександрійського району.

Додамо, що влітку поточного року 21 вихованець дитячого будинку «Перлинка» відпочивали в Сполучених Штатах Америки.