В червні минулого року жителька Мартоіванівки вчинила крадіжку з будинку по вулиці Сторожівська. До рук зловмисниці потрапило майно загальною сумою 315 гривень. Цікаво, що серед вкраденого жінка винесла 15 металевих шампурів та решітку для барбекю, які вона згодом продала знайомому. Як повідомляє сайт Єдиного реєстру судових рішень, за любов до пікніків жінці присудили 80 діб громадських робіт.

На суді жінка свою провину повністю визнала та попросила «суворо не карати». Всі речі повернені господарям будинку