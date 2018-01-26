За минулу добу на Кіровоградшині, зокрема й в Олександрії, рятувальники буксирували авто

Через негоду, протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області 13 разів залучались для надання допомоги по буксируванню автотранспорту зі складних ділянок доріг.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Рятувальники допомогли водіям 16 автомобілів, які самостійно не змогли виїхати на безпечні ділянки дороги. Допомогу по буксируванню надавали в різних районах Кіровоградщини, зокрема, в Олександрівському, Гайворонському, Благовіщенському, Кіровоградському, Новоархангельському, Добровеличківському, Компаніївському районах та м. Олександрія.