За минулу добу 12-13 січня фахівці Служби порятунку Кіровоградської області 9 разів виїжджали для надання допомоги водіям автомобілів, які потрапили на ускладнені ділянки дороги. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Кіровоградській області.

В Олександрії рятувальникам 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини довелось буксирувати 2 вантажні автомобілі на перехресті вул. Енгельса та Котовського, а також по вул. Знам’янське шосе.

У Бобринецькому районі потрапили у сніговий полон 2 легкові автомобілі у районному центрі та у с. Василівка. Рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бобринця відбуксирували автівки на безпечні ділянки шляху.

Також надали допомогу водіям на ускладнених ділянках дороги рятувальники у Світловодському, Голованівському районах та у м. Кропивницький.