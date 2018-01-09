За минулий тиждень випадків грипу по області не зареєстровано

Минулого тижня по Кіровоградській області випадків грипу не зареєстровано. Як зазначає Кіровоградський обласний лабораторний центр, епідситуація з ГРВІ в області відносно спокійна, з показниками захворюваності 292,7 на 100 тис. нас., не перевищуючи рівень епідемічного порогу (640,95), та знаходячись на рівні мінус 54,3% до значення епідпорогу.

З 02 жовтня 2017р. проти грипу вакциновано 6255 осіб. Олександрія не потрапила до переліку міст з найбільшою кількістю вакцинованих осіб. Серед лідерів з вакцинації: Кропивницький, Кіровоградський район, Світловодськ, Бобринецький, Маловисківський, Добровелечківський, Новоукраїнський райони.