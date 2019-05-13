За надання житла нерегульованому мігранту мешканець Кіровоградщини поніс покарання

За порушення міграційних правил відповідальність несуть як іноземці, так і приймаюча сторона. Чималої суми штрафу можуть коштувати громадянам України їх діяння, які сприяють незаконному проживанню, працевлаштуванню, навчанню іноземців та осіб без громадянства.

Найбільший розмір штрафу передбачено ст. 206 КУпАП – це від 5100 до 8500 грн. Порушив норми цієї статті житель Знам’янського району, який надав власний будинок для мешкання громадянину Республіки Польща, який нині проживає в Україні з порушенням міграційних правил.

Обох порушників працівники Знам’янського районного відділу УДМС у Кіровоградській області притягнули до адмінвідповідальності. Громадянин України сплатив 5100 грн., а на іноземця за санкціями ст. 203 КУпАП за порушення правил перебування в Україні накладено штраф у розмірі 1700 грн. Тепер розглядається питання ймовірності імміграції громадянина Польщі в Україну, оскільки він має відповідні підстави.

Загалом, за час операції “Мігрант” до адміністративної відповідальності притягнено 15 посадових осіб навчальних закладів (ст. 204 КУпАП) за порушення порядку прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства та відносно 42 осіб складено адмінпротоколи за ст. 205 КУпАП за невжиття заходів щодо забезпечення своєчасної реєстрації іноземців, яких вони запросили в Україну в приватних справах і надали їм житло.

На громадян України накладено та стягнено майже 40 тис. грн. штрафів.