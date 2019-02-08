За порушення щодо вимог здачі декларації покарано працівника фіскальної служби Кіровоградщини

За несвоєчасне подання без поважних причин електронної декларації прокуратура Кіровоградської області буде розглядати протоколи про відповідне адміністративне правопорушення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Відтак, працівники прокуратури області розглянули адмінпротокол щодо вчинення ревізором Головного управління Державної фіскальної служби в області правопорушення, пов’язаного з корупцією щодо несвоєчасного подання без поважних причин електронної декларації за 2017 рік.

Наразі суд Ленінського районного суду визнав інспектора ДФС винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та призначив адміністративне покарання у вигляді штрафу.