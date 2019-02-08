За порушення щодо вимог здачі декларації покарано працівника фіскальної служби Кіровоградщини

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За несвоєчасне подання без поважних причин електронної декларації прокуратура Кіровоградської області буде розглядати  протоколи  про відповідне адміністративне правопорушення.

Повідомляє Голос  Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Відтак, працівники прокуратури області розглянули адмінпротокол  щодо вчинення ревізором Головного управління Державної фіскальної служби в області правопорушення, пов’язаного з корупцією щодо несвоєчасного подання без поважних причин електронної декларації за 2017 рік.

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Наразі суд Ленінського районного суду визнав інспектора ДФС винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та призначив адміністративне покарання у вигляді штрафу.

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