За незаконне зберігання боєприпасів, олександрієць мало не сів на три роки

В травні місяці, 2018 року, мешканець Олександрії перебуваючи на території школи №2 розпивав спиртні напої, за що і був затриманий поліцейськими, які провівши огляд місця події виявили 13 патронів. З них: 6 патронів, що є автоматичними патронами центрального бою, калібру 5,45*39мм, промислового виготовлення та 7 патронів, що є пістолетними патронами.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

На вказаного громадянина була відкрита кримінальна справа за незаконне зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

16 липня 2018 року між обвинуваченим та прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області було укладено угоду про визнання винуватості.

Рішенням суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Йому доведеться періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання та роботи та не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу уповноваженого органу.

Додамо, що це не перше правопорушення зловмисника. Так, в 2005 році його було засуджено до 8 років позбавлення волі, в 2014 арештували на 4 місяці, а ще через рік отримав рік умовно. Того ж 2015 року був засуджений до 2 років 6 місяців позбавлення волі.