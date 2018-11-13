За незаконну вирубку дерев з порушників стягнуто понад 1,5 мільйонів гривень штрафів

За словами директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олександра Ковтуна, кількість незаконних вирубок дерев зростає під час опалювального сезону.

За ІІ квартал 2018 року було проведено 618 рейдів та перевірок. Повідомляє Голос Громад з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

За підсумками результатів перевірок відкрито 3 кримінальні провадження, виявлено 18 порушень та нараховано понад 1 мільйона гривень збитків, з них стягнуто – 35319 гривень.

Також, 9 порушників притягнуто до кримінальної відповідальності та стягнуто з них понад 1,5 мільйона гривень штрафів.

Державна екологічна інспекція області попереджає, що за незаконну вирубку дерев порушники несуть адміністративну відповідальність.