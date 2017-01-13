За ніч дорожники забезпечили рух дорогами як державного, так і місцевого значення

Станом на 13 січня 2017 року на Кіровоградщині забезпечено проїзд як на державній, так і на місцевій мережі.

Як повідомляє повідомляє прес-служба САД у Кіровоградській області, наразі покриття засніжене, місцями на дорогах ожеледиця.

Вночі ж на забезпеченні проїзду працювали 52 механізми, з яких 9 автогрейдерів та бульдозерів, 25 одиниць плужних та піскорозкидачів, а також 74 робітники дорожніх підприємств.

На разі техніка продовжує працювати на забезпеченні безпечного та безперебійного проїзду автомобільним дорогами.