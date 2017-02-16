Відритий люк в одному з дворів по вулиці Миру, що на мікрорайоні Перемога, про який раніше повідомляв Голос Громади, так і лишився поза увагою комунальників.

За повідомленнями жителів, ще 14 лютого він був на місці і ймовірно був вкрадений. Так як поки новий люк не встановили, мешканці прилеглих будинків, ймовірно, були змушені вдатись до «народних методів». Аби ніхто не упав до каналізації, туди встромили цілу ялинку!

Хоча, можливо, це таке “ноу-хау” і від працівників ЖКГ.

Наразі ж, поки комунальники не звернуть належної уваги на проблему, небезпечна ситуація лишиться, особливо в темну пору.

Тому кореспонденти Голосу Громади вкотре нагадують бути обережними та уважними. Бережіть себе!