За останній тиждень на Кіровоградщині сталося понад 1500 надзвичайних ситуацій

З 20 по 26 травня підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснювали проведення різних рятувальних заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Відтак, від початку тижня зареєстровано 1 тисяча 681 надзвичайну подію, на які забезпечено реагування підрозділів ДСНС з виїздом до місця їх виникнення. Тож, в результаті вжитих заходів врятовано 30 осіб.

За зазначений період бійці ліквідували 999 пожеж та знищили 978 вибухонебезпечних предметів.