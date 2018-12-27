За період негоди рятувальники надали допомогу 944 жителям Кіровоградщини (ФОТО)

В період негоди у Кіровоградській області, з 24 грудня до 08:00 27 грудня, пожежно-рятувальні підрозділи були залучені до подолання наслідків негоди та надання допомоги мешканцям області, які опинилися в її полоні.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Відтак, 123 рази бійці Управління ДСНС в області виїжджали на вилучення автомобілів з ускладнених ділянок доріг, при цьому вилучено 626 одиниць техніки, з них: 336 вантажні, 278 легкові автомобілі, 10 рейсові автобуси та 2 бригади швидкої допомоги. При цьому надано допомогу 944 громадянам (з них 10 дітей), які перебували у цих транспортних засобах. Спецтехнікою розчищено 230 км автодоріг від снігових заметів.

Загалом за весь період ліквідації наслідків складних погодних умов залучалось 129 одиниць техніки та 544 чоловіка особового складу У ДСНС області.

Наразі рятувальники продовжують визволяти автомобільний транспорт зі снігових пасток на автошляхах Кіровоградщини.

