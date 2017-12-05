За перші дні зими на Кіровоградщині зареєстрували вже два випадки отруєння грибами

За перші декілька днів зими на Кіровоградщині вже зареєстровано 2 випадки отруєння дикорослими грибами з трьома потерпілими. Про це повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Так, мешканці Кіровоградщини після вживання дикорослих грибів потрапили з ознаками отруєння до Долинської ЦРЛ, де було встановлено діагноз “отруєння солями важких металів внаслідок споживання дикорослих грибів”.

Вже через три дні був зареєстрований другий випадок отруєння грибами. “Так, жінка вживала відварені та обсмажені лисички з синьоніжками ще 24 листопада, а перші симптоми отруєння жінка відчула лише 1 грудня. Звернувшись за медичною допомогою, 4 грудня хвору було госпіталізовано до лікувального закладу з діагнозом токсична полінейропатія внаслідок вживання дикорослих грибів”, – повідомляє Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Стан пацієнтів оцінюється як середньої важкості.