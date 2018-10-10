За перший тиждень місячника в області здано 90 одиниць зброї

За перший тиждень місячника добровільної здачі зброї, до відділів та відділень поліції громадяни області добровільно здали 90 одиниць зброї. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції в Кіровоградській області.

А саме, 46 – гладкоствольної (14 – незареєстрованої) та 23 одиниці холодної зброї (16 – незареєстрованої), 21 – вогнепальної нарізної, 18 газових пістолетів та 2 пристрої для відстрілу гумових куль.

До того ж, 10 мисливських гладкоствольних рушниць та 2 мисливських ножі, що незаконно зберігалися громадянами очікують на процес реєстрації.

Нагадаємо, що місячник здачі зброї розпочався в перших числах жовтня.