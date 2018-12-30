За підозрою у вчиненні вбивства Світлани Перевізняк затримали її чоловіка

Сьогодні, 30 грудня, близько 01.45, до поліції звернувся громадянин із заявою про зникнення своєї дружини, повідомивши, що його дружина та мати його двох малолітніх дітей вийшла з дому та не повернулася.

У ході пошукових дій, за місцем мешкання зниклої Світлани виїхала слідчо-оперативна група, залучивши до пошуків службового собаку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на ГУНП в Кіровоградській області.

“У результаті пес взяв запаховий слід та привів на місце, де було сховано тіло потерпілої з тілесними ушкодженнями у вигляді ножових поранень. За скоєння особливо тяжкого злочину поліцейські затримали її 43-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучено ряд речових доказів.”, – йдеться в повідомленні відомства.

Наразі чоловікові повідомлено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За вчинене особі загрожує покарання на строк від 7 до 15 років позбавлення волі.