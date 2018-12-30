За підозрою у вчиненні вбивства Світлани Перевізняк затримали її чоловіка

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Сьогодні, 30 грудня, близько 01.45, до поліції звернувся громадянин із заявою про зникнення своєї дружини, повідомивши, що його дружина та мати його двох малолітніх дітей вийшла з дому та не повернулася.

У ході пошукових дій, за місцем мешкання зниклої Світлани виїхала слідчо-оперативна група, залучивши до пошуків службового собаку.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на ГУНП в Кіровоградській області.

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“У результаті пес взяв запаховий слід та привів на місце, де було сховано тіло потерпілої з тілесними ушкодженнями у вигляді ножових поранень. За скоєння особливо тяжкого злочину поліцейські затримали її 43-річного чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучено ряд речових доказів.”, – йдеться в повідомленні відомства.

Наразі чоловікові повідомлено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». За вчинене особі загрожує покарання на строк від 7 до 15 років позбавлення волі.

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