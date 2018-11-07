За підтримки держави талановита молодь зможе реалізувати свій потенціал на Україні

Президент Петро Порошенко заснував Фонд з підтримки освітніх і наукових програм для молоді. Повідомляє Голос Громад з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Про ухвалення такого рішення Президент України повідомив під час зустрічі зі студентами та аспірантами у м. Києві.

Даний Указ був підписаний аби запобігти від’їзду талановитої молоді з держави.

Створення Фонду сприятиме створенню належних умов та можливостей для реалізації ідей, розробок та винаходів українських молодих науковців.

На думку Петра Порошенка держава, влада та науковці повинні об’єднатися для досягнення позитивних змін в Україні.

В рамках створеного Фонду талановитим студентам та молодим науковцям держава буде надавати грантову підтримку, можливість навчатися закордоном, здобувати належні знання, щоб робити науку в Україні, залучати найкращих світових виробників для підтримки та розвитку українських наукових розробок.