Співробітники Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) взяли участь у програмі для представників державних органів влади та органів місцевого самоврядування, працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, які працюють з внутрішньо переміщеними особами. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України (Мінсоцполітики)у вівторок, 28 лютого.

Захід був організований завдяки зусиллям соціального відомства країни та Міжнародної організації Stabilization Support Service за підтримки уряду Великобританії. З боку Кіровоградської ОДА участь у тренінгу взяли заступник голови-керівник апарату Світлана Лобанова та директор департаменту соціального захисту населення Олександр Догаров. У зустрічі також взяли участь представники місцевих райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

У ході заходу учасники обговорили питання соціального захисту учасників бойових дій в АТО, внутрішньо переміщених осіб, ознайомилися з нововведеннями у сфері пенсійного забезпечення вказаних категорій населення.