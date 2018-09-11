За порушення деяких ПДР водії сплатять штрафи які зростуть в 20 разів

З 27 вересня штрафи за окремі порушення правил дорожнього руху зростуть у 20 разів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Finance ua.

Відтепер, за перевищення встановленої норми швидкості більш ніж на 50 км на годину – до 3,4 тис. гривень (раніше – 510 грн). За втечу з місця ДТП – від 255 грн. до 3,4 тис. грн., можливо позбавлення «прав» до 6-ти місяців.

керування автомобілем без прав, або не відповідає категорії – штраф може досягти 10,2 тис. грн (раніше – 510 гривень). Якщо водій знову сяде за кермо і не матиме при собі права, то вже заплатить в 4 рази більше – 40,8 тис. грн.

водії, які позбавлені права керувати транспортними засобами, але все ж сіли за кермо, змусять заплатити 20,4 тис. грн. За повторне правопорушення штраф зросте в 2 рази.

Що стосується неправильного паркування машини: інспектори зобов’язані складати протоколи порушень навіть без водія. Також їм можна буде евакуювати машини, які припарковані у недозволених місцях. Свої дії представники правоохоронних органів повинні зафіксувати на відео, або зняти на фотоапарат місце порушення. · Штраф за неправильну парковку складе від 255 до 1,7 тис. гривень.