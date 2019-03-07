Оголошено 25000 гривень штрафу рибопереробному підприємству Кіровоградщини

За порушення у виготовленні продукції рибопереробне підприємство Кіровоградщини оплатило штрафу понад 25 тисяч гривень

В результаті планової перевірки рибного господарства у Кіровоградському районі спеціалісти держпродспоживслужби виявили ряд порушень вимог законодавства.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Відтак, виявлено порушень щодо безпечності харчових продуктів, гігієнічних вимог в процесі виготовлення рибної продукції, виявлено наявність зустрічних та перехресних потоків сировини та готової продукції, що може призвести до її забруднення. Зокрема зафіксоване порушення необхідного температурного режиму зберігання готової продукції, що може призвезти до плачевних наслідків при споживані.

Як висновок, на суб’єкт господарювання було накладено штраф у сумі 25 038 грн, який був сплачений.