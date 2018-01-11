За порушення вимог проекту при будівництві об’єктів теплопостачання в Олександрії ТОВ “Захід-Схід-Енерго” сплатить чималий штраф

За повідомленням Державної архітектурно-будівельної інспекції в Кіровоградській області за порушення містобудівного законодавства замовник будівництва, фізична особа-підприємець з Олександрії, має сплатити штраф до державного бюджету в розмірі 21 420 грн.

Відповідне рішення ухвалив Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд у грудні 2017 року, тим самим підтвердивши законність дій Управління Держархбудінспекції у Кіровоградській області щодо замовника будівництва.

У повідомленні прес-служби ДАБІ в Кіровоградській області йдеться, що раніше, у ході позапланових перевірок на об’єктах теплопостачання навчальних закладів за адресами: вул. 6-го грудня, 97, вул. Святомиколаївська, 1 та просп. Леніна, 82 у м. Олександрія посадові особи Інспекції встановили факт здійснення технічного нагляду з порушенням вимог Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури. Зокрема, виявлено виконання будівельно-монтажних робіт, які не відповідають проектним рішенням (проекту) на кожному із зазначених об’єктів.

З ухвали Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду, опублікованої в Єдиному державному реєстрі судових рішень стає зрозумілим, що мова наразі йдеться про ситуацію, що скалалася навколо блочно-модульних котелень, встановлених за вищевказаними адресами для забезпечення навчальних закладів Олександрії теплом.

Нагадаємо, що рішенням виконавчого комітету Олександрійської міськради від 03.12.2015 року № 972 було підтримано пропозицію ТОВ «Захід-Схід-Енерго» щодо реалізації інвестиційного проекту – будівництва котелень на біо-паливі в закладах бюджетної сфери на території населених пунктів Олександрійської міської ради. По завершенні будівельних робіт було зареєстровано декларації про готовність зазначених об’єктів до експлуатації, серед яких – блочно-модульні котельні для теплопостачання будівель НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа», загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2 ім. М.Горького та загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ І-ІІІ ст. № 9.

Після скарг жителів Олександрії Кіровоградська обласна державна адміністрація звернулася до Управління ДАБІ у Кіровоградській області з листом щодо проведення позапланової перевірки будівництва вказаних об’єктів теплопостачання щодо невідповідності температурних режимів у навчальних закладах. За результатами цієї перевірки були складені протоколи про адміністративне правопорушення та видані приписи про усунення порушення вимог у сфері містобудівної діяльності та будівельних норм.

Не погоджуючись з таким рішенням, підприємець звернувся до суду. Перша інстанція -Олександрійський міськрайонний суд, задовольнив позовні вимоги, проте ДАБІ оскаржила це рішення в апеляційному порядку. Апеляційний суд визнав правомірність дій посадових осіб органу держархбудконтролю, а позов підприємця до Державної архітектурно-будівельної інспекції України в особі Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області про визнання незаконними та скасування постанов про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудування залишив без розгляду.