За реалізацію неякісних харчових продуктів постачальників Кіровоградщини штрафуватимуть на 208 тисяч гривень

За порушення у сфері безпечності харчових продуктів під час їх реалізації суб’єктів господарювання Держпродспоживслужба штрафуватиме на 208 тисяч гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Згідно із Законом «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017. №2042-VIII встановлює жорсткі санкції за правопорушення у сфері безпечності харчових продуктів. Зокрема сума штрафу для юридичних осіб може сягати 208 тис. грн залежно від скоєного правопорушення.

Порушення стосуються гігієнічних вимог до виробництва та/або обігу харчових продуктів або кормів, якщо це створює загрозу для життя чи здоров’я людини/тварини. Штраф для юридичних осіб становить розмір 10 мінімальних заробітних плат (41 730 грн), на фізичних осіб-підприємців – 6 мінімальних заробітних плат (25 038 грн).

Реалізація харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству тягне за собою накладення штрафу в розмірі 8 мінімальних заробітних плат (33 384 грн), на фізичних осіб-підприємців – у розмірі 5 мінімальних заробітних плат (20 865 грн).

Невиконання обов’язку щодо відкликання або вилучення з обігу небезпечних харчових продуктів або кормів тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб в розмірі 35 мінімальних заробітних плат (146 055 грн), на фізичних осіб-підприємців – у розмірі 30 мінімальних заробітних плат (125 190 грн).

За реалізацію непридатних харчових продуктів або кормів накладається штраф у розмірі 25 мінімальних заробітних плат (104 325 грн) для юридичних осіб та 17 мінімальних заробітних плат (70 914 грн) для фізичних осіб-підприємців.

Штраф за порушення законодавства накладається протягом 6-ти місяців з дня виявлення правопорушення.