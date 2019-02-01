За реалізацію неякісних промтоварів у Кіровоградській області накладено штрафів на суму понад 330 тисяч гривень

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Держпродспоживслужба Кіровоградської області протягом 2018 року провела 88 перевірок характеристик продукції суб`єктів господарювання.

У ході перевірок встановлено порушення вимог технічних регламентів у 134 одиницях продукції – низьковольтне електричне обладнання, миючі засоби, іграшки, радіообладнання.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Як результат, було прийнято 257 рішень про вжиття обмежувальних заходів та винесено постанови про накладення штрафних санкцій. За введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам, до суб’єктів господарювання застосовано штрафні санкції на суму 333,65 тис. грн, стягнуто 246,5 тис. грн.

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На продукцію, щодо якої виявлено порушення, введено тимчасову заборону або обмеження на її реалізацію на ринку до усунення формальної невідповідності.

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