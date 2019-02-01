За реалізацію неякісних промтоварів у Кіровоградській області накладено штрафів на суму понад 330 тисяч гривень

Держпродспоживслужба Кіровоградської області протягом 2018 року провела 88 перевірок характеристик продукції суб`єктів господарювання.

У ході перевірок встановлено порушення вимог технічних регламентів у 134 одиницях продукції – низьковольтне електричне обладнання, миючі засоби, іграшки, радіообладнання.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Як результат, було прийнято 257 рішень про вжиття обмежувальних заходів та винесено постанови про накладення штрафних санкцій. За введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам, до суб’єктів господарювання застосовано штрафні санкції на суму 333,65 тис. грн, стягнуто 246,5 тис. грн.

На продукцію, щодо якої виявлено порушення, введено тимчасову заборону або обмеження на її реалізацію на ринку до усунення формальної невідповідності.