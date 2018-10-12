За результатами перевірок понад 100 осіб Кіровоградщини позбавили батьківських прав

За останні 9 місяців поточного року, поліцейські спільно з представниками служби у справах дітей провели майже 2 тисячі рейдів. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Національної поліції Кіровоградської області.

В ході проведених заходів здійснено 4092 перевірки утримання дітей, що проживають в сім’ях, які опинилися у складних життєвих обставинах. Понад 440 дітей, що проживають в неналежних умовах, з них 126 неповнолітніх вилучено з несприятливого середовища. В процесі роботи складено відповідні акти обстеження житлово-побутових умов.

За загальними результатами проведених спільних перевірок 115 осіб позбавлено батьківських прав.

Поліцейські разом з представниками служб у справах дітей продовжують проводити профілактичні заходи та роз’яснювальну роботу з такими родинами.