За результатами соціального дослідження у Петра Порошенка найбільше зріс передвиборчий рейтинг

За період з вересня 2018 року по грудень 2019 року передвиборчий рейтинг найбільше зріс у чинного Президента Петра Порошенка.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Фонд «Демократичні ініціативи».
Наразі рейтинг Порошенка зріс від 8% до 14%.
Юлію Тимошенко підтримують понад 16% відсотків українців.
Третє місце посідає Володимир Зеленський із рейтингом у 8,8%.
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Юрія Бойка підтримують 8,4% виборців. По майже 7% – у Олега Ляшка та Анатолія Гриценка.
Опитування проводили з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.