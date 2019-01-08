За результатами соціального дослідження у Петра Порошенка найбільше зріс передвиборчий рейтинг

За період з вересня 2018 року по грудень 2019 року передвиборчий рейтинг найбільше зріс у чинного Президента Петра Порошенка.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Фонд «Демократичні ініціативи».

Наразі рейтинг Порошенка зріс від 8% до 14%.

Юлію Тимошенко підтримують понад 16% відсотків українців.

Третє місце посідає Володимир Зеленський із рейтингом у 8,8%.

Юрія Бойка підтримують 8,4% виборців. По майже 7% – у Олега Ляшка та Анатолія Гриценка.

Опитування проводили з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.