За рівнем злочинності Кіровоградщина поступається лише Києву та Запорізькій області

Днями під час сесії облради прокурор області Анатолій Коваленко повідомив, що Кіровоградська область знаходиться на третьому місці за рівнем злочинності.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградська правда.

Кіровоградщина поступається лише місту Києву й Запорізькій області.

Однак, за словами посадовця, в порівнянні з минулим роком кількість злочинів, зокрема тяжких, зменшилася.

«Є динаміка в кращу сторону – кількість кримінальних правопорушень знизилася на 15%, кількість умисних вбивств – на 6%» – зазначив Анатолій Коваленко.

Загалом за перше півріччя 2018 року було зареєстровано понад 16 тисяч кримінальних правопорушень.