За сприяння депутатів у дворі однієї з олександрійських багатоповерхівок встановлені сучасні ліхтарі

Сьогодні, 27липня, у дворі багатоповерхівки за адресою проспект Соборний, 111 встановили три ліхтаря.

Про це повідомляє Голос Громади.

У дворі 111-го будинку вуличне освітлення облаштоване біля першого, третього та шостого під′їздів.

Три сучасних енергоефективних світлодіодних ліхтаря встановлені за сприяння депутата Олександрійської міської ради фракціі «БПП» Солідарність» Віталія Заріцького при підтримці Андрія Коломійцева.

Нагадаємо про те що біля будинків 103 та 107 по проспекту Соборному також облаштували вуличне освітлення.