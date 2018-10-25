За статистикою цього року в області народжуваність дівчаток більша ніж хлопчиків

За дев’ять місяців на Кіровоградщині дівчаток народилося на 250 більше ніж хлопчиків. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГТУЮ в Кіровоградській області.

Як показує статистика в Кіровоградській області за останні місяці поточного року народилося 2856 дівчаток та 2606 хлопчиків.

Наразі, модно називати дітей незвичайними іменами. Тому серед дівчаток часто вживаними є Анна, Вероніка, Поліна, Ульяна. Для хлопчиків – Максим, Тимур, Тимофій, Єгор.

До того ж, громадяни України мають можливість отримати документи на новонароджену дитину ще під час перебування у пологовому будинку. Цією послугою в області скористалося 3334 особи.