За все заплатить споживач. Олександрійців накриває нова «тарифна хвиля»

На дошках об`яв біля під`їздів багатоквартирних будинків нещодавно з`явились ось такі оголошення, повідомляє «Голос Громади». Їхній зміст дуже простий, але великої втіхи жителям багатоповерхівок він навряд чи приніс: як бачимо, чергові монополісти з надання житлово-комунальних послуг (а це комунальне підприємство Житлогосп» та приватне підприємство «Олександріяліфт») в односторонньому порядку, заручившись відповідними рішеннями виконавчого комітету Олександрійської міської ради, з 1 січня 2019 року підвищують тарифи на свої послуги. Відтепер послуги з управління багатоквартирним будинком (це те, що в народі називається «квартплатою») коштуватимуть 3 грн 3,06 коп. за 1 м2 загальної площі квартири (досі тариф був 2,8 грн за 1м2). Значно більший апетит у ПП «Олександріяліфт»: воно оцінило свої послуги у 90 коп. за 1 м2 житла (попередній тариф був у межах 50 копійок за 1 м2), тобто відразу на 80 відсотків!

Як бачимо, аргументація таких новорічних «подарунків» дуже проста: з 1 січня поточного року зросла мінімальна заробітна плата з 3700 до 4173 гривень (тобто на 12,8 %), отож монополіст, як завжди, йде найпростішим шляхом: виконання рішення Кабінету міністрів про підвищення «мінімалки» просто перекладає на плечі споживача: той за все заплатить, у тому числі – і за підвищення мінімального розміру заробітної плати.

Відомо, що нещодавно цю стежку вже протоптали монополісти КП «Теплокомуненерго» і перевізники міського громадського транспорту, які також мотивували свої різкі підвищення тарифів зростанням «мінімалки».

