За виділення державної допомоги для онкодиспансера ряд депутатів голосувати не захотіли

Сьогодні, 31 липня відбулася чергова 48-а сесія Олександрійської міської ради за участі 29-ти депутатів з 36-ти обраних. Перед початком розгляду порядку денного, який містив 15 питань, депутати озвучили свої запити. Так, представник депутатської фракції БПП «Солідарність» Віталій Заріцький, посилаючись на невтішну статистику з онкологічними захворюваннями в нашому регіоні з одного боку і складне матеріальне становище Олександрійського онкологічного диспансеру – з іншого, запропонував прийняти звернення до Народного депутата Анатолія Кузьменка з метою сприяння в отриманні державної допомоги на придбання хірургічного стола і хірургічного світильника для цього медичного закладу, оскільки його вартість (близько 2 мільйонів гривень) є для міського бюджету.

Також він звернув увагу присутніх на неодноразові випадки невиконання посадових обов`язків керуючим справами виконавчого комітету Володимиром Чеботарьовим, які полягали в ненаданні достовірної інформації, або в її несвоєчасному чи неповному наданні на депутатські запити і звернення. У зв`язку з цим депутат В.Заріцький запропонував включити в порядок денний стосовно доцільності перебування В.Чеботарьова на посаді керуючого справами та його звільнення з цієї посади.

Нарешті, Віталій Заріцький нагадав присутнім про неоднозначну ситуацію, яка склалася наприкінці минулої (46-ї) сесії, коли через конфлікт, який виник у сесійній залі, Степан Цапюк спочатку закрив сесію, а потім оголосив перерву «на невизначений час». Згодом, коли значна частина депутатського корпусу залишила залу, у тому числі – депутати фракції БПП «Солідарність», міський голова без відома відсутніх депутатів продовжив і незабаром закрив чергову сесію, таким чином порушивши права депутатів. В.Заріцький запропонував також внести даний запит на розгляд чергової сесії з метою недопущення таких порушень з боку міського голови та секретаря міськради, яка не поінформувала належним чином депутатів про продовження минулої сесії.

Також депутатами Наталією Олійник, Валентином Жежерею, Олегом Банковським, Володимиром Дожджаником, Михайлом Матвієнком та Галиною Кісельовою були озвучені запити стосовно проблем з опаленням будинків мешканців Пантаївки, ряду окремих питань благоустрою міста, пропозиції про звернення Олександрійської міської ради до НКРЕКП щодо скасування рішення цього відомства про встановлення лічильників тепла за рахунок суб`єктів малого і середнього бізнесу (що на думку ініціатора запиту, створює тиск на мале підприємництво). Також, на численні звернення жителів Олександрії, було запропоновано звернутися до Кабінету Міністрів України про скасування певних обмежень соціальних норм у зміненому нещодавно Порядку надання житлових субсидій, які зробили неможливим отримання державної допомоги багатьом громадянам, які її насправді потребують.

Забігаючи наперед, слід сказати, що майже всі звернення наприкінці сесії були підтримані депутатським голосуванням, у якому вирішальну роль сьогодні відігравала фракція «Опозиційний блок». Не знайшли підтримки достатньою кількістю голосів лише «незручні» запити депутата Віталія Заріцького, проти яких своїм повним складом голосував «Опоблок» та ще одиниці депутатів з інших політичних сил, крім «Солідарності». Не знайшла підтримки необхідною кількістю голосів навіть його пропозиція про звернення до Народного депутата А.Кузьменка щодо виділення державних коштів на придбання спецобладнання для онкодиспансера (така неодностайність депутатів щодо прийняття важливого рішення в інтересах медицини міста та здоров`я його мешканців викликала певне здивування навіть у міського голови).

Серед питань черги денної міська рада затвердила звіт про виконання бюджету за перше півріччя поточного року та внесла зміни до головного міського кошторису на 2018 рік. Також депутати схвалили проект Програми забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки, затвердили детальний план території в районі проспекту Соборного, площі Соборної і вулиці Григорія Усика, розглянули та вирішили ряд питань оренди комунальної землі і майна, ухвалили низку інших робочих рішень.