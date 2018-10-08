За вихідні на Олександрійщині трапилися три пожежі

В суботу, 6 жовтня, рятувальниками 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрія ліквідували загоряння матрацу в одній з квартир по вулиці Студентській, а також гасили займання 250 м2 очерету біля села Протопопівка. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

А в неділю, 7 жовтня, в місті Олександрія у безгосподарчій споруді на території гаражного кооперативу по вулиці Партизанській виникла пожежа 2 м2 сміття, яка була ліквідована рятувальниками через 20 хвилин.

В усіх випадках травмованих та загиблих немає. Причини пожеж з’ясовують фахівці.