За вихідні в Олександрії сталося три пожежі

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Фото УДСНС в Кіровоградській області

Вихідними в Олександрії рятувальники тричі виїздили на пожежі. Так, 6 січня на території приватного домоволодіння на вул. Запорізькій сталася пожежа. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що в одній з кімнат горять  речі домашнього вжитку та покрівля житлового будинку на площі 6 м². Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

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Повідомлення про пожежу до Служби порятунку надійшло о 14:17, а вже о 14:55 пожежу було ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

Наступного дня, 7 січня,  до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. 6-го Грудня м. Олександрії. В одній із квартир 9-ти поверхового житлового будинку горіли вхідні двері. Пожежу було повністю ліквідовано о 18:55.

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Вночі 8 січня виникла пожежа на території приватного домогосподарства на вул. Толбухіна. На місці події було встановлено, що пожежа виникла на покрівлі та перекритті господарської споруди на території домоволодіння. Менше ніж за годину пожежу було ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Причини пожеж наразі встановлюють фахівці.

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